Als blijkt dat een high-profile titel beter draait op één console dan op de concurrentie, dan brengt dat al snel de nodige theorieën met zich mee. Wanneer werknemers van de uitgever van de desbetreffende console dan ook nog eens in de aftiteling van de game opduiken, zijn de geruchten helemaal niet meer te stoppen. Dit was de afgelopen dagen het geval met The Callisto Protocol, de PlayStation 5 en Sony.

In die mate zelfs dat regisseur Glen Schofield het nodig vond om op Twitter de geruchten even kordaat de kop in te drukken. De man vertelt onomwonden dat Sony inderdaad betrokken was bij de ontwikkeling van The Callisto Protocol, al ging het louter om hulp bij het opnemen van motion capture voor de cutscènes. De daadwerkelijke invloed van Sony bleef dus uitermate beperkt.

“You can’t chase every rumor online, but I have to clear this one up: There are Sony people in the credits because we worked with them on the performance capture for our cinematics. They didn’t do any additional work on the game. Hope that clears up any confusion.”