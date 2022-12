Marvel is tegenwoordig alomtegenwoordig op onze spelcomputers. De voorbije jaren kregen zowel The Avengers als de Guardians of the Galaxy een eigen titel en het recente Midnight Suns wist zowaar het hele Marvel universum in één keer eer aan te doen. Volgend jaar is het de beurt aan Spider-Man 2.

Hoewel we weten dat Insomniacs tweede volwaardige Spider-Man titel reeds volgend jaar zal verschijnen, blijft het op nieuwsvlak relatief karig omtrent de titel. Dit zou in de nabije toekomst echter wel eens kunnen veranderen. Werknemers van de studio roeren zich namelijk op Twitter…

…en we weten allemaal dat dit wel eens teken kan zijn van een naderende aankondiging.