Death Stranding wist in 2019 behoorlijk indruk te maken… en bleek toen corona uitbrak ook nog eens akelig actueel. Het leek zelfs alsof Kojima en zijn team de pandemie voorspeld hadden, zo dicht leunde het plot van de game op de collectieve angsten van de mensheid in die periode. Kunnen we met Death Stranding 2 meer van dat soort kristallen bol gedrag verwachten?

Als het van Kojima afhangt, alvast niet. De man liet immers al grappend optekenen dat hij “niet nog eens de toekomst wil voorspellen”. Hij voegde eraan toe dat het hele verhaal van Death Stranding 2 – waarvan we eigenlijk zelfs nog geen officiële titel weten – volledig herschreven werd na de coronapandemie, mogelijk om die ervaring er gepast in te verwerken.

We zijn benieuwd wat dat gaat opleveren.

“I had the story written before the pandemic, but after experiencing the pandemic I just rewrote the whole thing from scratch. I also didn’t want to predict anymore future, so I just rewrote it.”