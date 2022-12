Tijdens de jaarlijkse editie van The Game Awards ging Elden Ring er vandoor met de Game of the Year award, maar de ceremonie werd ietwat verstoord door een bijzonder voorval.

Een bezoeker in het publiek volgde namelijk Miyazaki en consorten het podium op, waarna de onbekende tiener – na de speech van de regisseur – zijn kans greep om de prijs op te dragen aan zijn rabbijn Bill Clinton, dus niet de oud-president van de Verenigde Staten.

Dat heeft de lolbroeken van het internet er natuurlijk niet van weerhouden om de échte Bill Clinton zo snel mogelijk in de game Elden Ring te modden. Modmaker Arestame deelde een trailer waarin we kunnen zien hoe de 42ste president van de USA al snel het loodje legt.

Never change, internetgekkies.

We're proud to announce the collaboration between #ELDENRING X #BillClinton that was announced in #TheGameAwards ! pic.twitter.com/QTpR0UHYHe

— Arestame (@Arestame_Arkeid) December 9, 2022