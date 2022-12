Ben jij een groot fan van Street Fighter en pak je elk deel blind op? Dan staat je een leuke verrassing te wachten als je straks Street Fighter 6 aanschaft. Capcom heeft namelijk een extraatje in die game verwerkt die enkel beschikbaar is voor de grootste fans.

In Street Fighter 6 heb je de Battle Hub modus. Dit is een modus die dient als virtuele sociale ruimte, waar je kan praten met andere spelers en onder andere arcade games kan spelen. Ben je in het bezit van Street Fighter V en je koopt het zesde deel, dan zal er in de Battle Hub een Street Fighter II Turbo kast aanwezig zijn.

Heb je Street Fighter V niet gespeeld, dan ontbreekt deze arcadekast. Geinige extra dus als bedankje voor de fanatieke spelers. Meer van de game zien? Check dan hier de trailer die tijdens The Game Awards werd getoond.