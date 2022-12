In maart van 2023 zal The Last of Us voor het eerst in diens geschiedenis ook verkrijgbaar zijn op pc in de vorm van The Last of Us: Part I, die al eerder verscheen voor de PlayStation 5.

Dat is natuurlijk goed nieuws voor de eigenaars van een dikke rig, maar hoe zit dat precies met de populaire Steam Deck van Valve? Ook op dat gebied is er inmiddels goed nieuws. Co-president, regisseur en schrijver Neil Druckmann heeft inmiddels op Twitter bevestigd dat The Last of Us: Part I geoptimaliseerd zal worden voor de handheld.

Eerdere Sony titels gingen The Last of Us: Part I al voor op dat gebied. Onder meer Horizon: Zero Dawn, God of War en Marvel’s Spider-Man kregen de stempel ‘Steam Deck Verified’ mee van Valve.