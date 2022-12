Toen de overname van Activision Blizzard King door Microsoft officieel werd aangekondigd, liet de softwaregigant al snel weten dat ze de bestaande afspraken met Sony Interactive Entertainment omtrent Call of Duty zouden honoreren. De bestaande deal garandeert nog voor een jaar of twee tot drie dat gamers op de PlayStation wat exclusieve perks krijgen bij de aanschaf van nieuwe delen.

Sony is desondanks felle tegenstander van de overname, want ze vrezen dat Microsoft Call of Duty vroeg of laat exclusief maakt voor het Xbox platform. Daarop heeft Microsoft Sony weer aangeboden de franchise voor zeker 10 jaar naar PlayStation platformen te brengen, maar dat is volgens Sony niet genoeg. En dit vormt nu al maanden een eindeloze discussie waar ook diverse internationale waakhonden bij betrokken zijn.

Microsoft heeft in de tussentijd deze deal wel met Nintendo gesloten en ook aan Steam aangeboden, waarbij Valve baas Gabe Newell aangaf dat het niet nodig zou zijn. Voor Sony is dit echter niet genoeg en nu schijnt Microsoft zelfs nog een stapje verder te zijn gegaan. Volgens een nieuw bericht van Bloomberg zou Microsoft aangeboden hebben dat Call of Duty-games onderdeel kunnen worden van PlayStation Plus.

Het is niet duidelijk of dat dit zich beperkt tot reeds verschenen delen of dat ook nieuwe games via PlayStation Plus aangeboden mogen worden. Daarnaast zou Sony nog op dit aanbod moeten reageren, dus het is onduidelijk of dit ze over de streep trekt.