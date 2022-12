Outer Wilds kreeg afgelopen september ook een native PlayStation 5-versie, alleen bracht deze een vervelend probleem met zich mee. Het spel kampte namelijk met stotterende gameplay. Om dit op te lossen is er nu een hotfix beschikbaar, die je twee extra grafische modi voorschotelt.

De PS5-versie van Outer Wilds draaide op een dynamische 4K resolutie en probeerde de 60fps te halen. Dit lukte alleen vaak niet en dat zorgde voor een zeer onrustig beeld. Je kan na het updaten nu kiezen om de game in 4K te spelen op 30 frames per seconde of 1440p met 60fps. In deze modi zal de framerate wel stabiel zijn.

Mobius Games meldt ook dat de originele 4K/60fps-modus nog steeds aanwezig is en dat die vooral is bedoeld voor gamers die een tv hebben met VRR-ondersteuning. Hiermee worden de stotteringen in de framerate namelijk gladgestreken.