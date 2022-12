Nu we eindelijk de officiële releasedatum van Final Fantasy te weten zijn gekomen, zijn ook pre-orders voor de game live gegaan. Net zoals wel vaker het geval is, heeft ook Final Fantasy XVI verschillende edities aan te bieden.

De ‘diehard’ fans willen misschien wel de Collector’s Edition in huis halen en die is er. Square Enix onthulde deze spectaculaire editie die heel wat extra’s met zich meebrengt. Een grote figurine, pinnen, een stoffen wereldkaart, een steelbook case en nog heel wat in-game items (samen met de game natuurlijk).

Set Contents: FINAL FANTASY XVI Standard Edition game

Collector’s Edition goods box

・Premium Statue – Phoenix vs Ifrit

・Metal Eikon Pin Collection

・Special Clive Rosfield SteelBook Case

・Cloth World Map of Valisthea

・Bonus Weapon: Blood Sword You will also receive: Pre-order bonus in-game items

・Bonus Weapon: Braveheart

・Bonus Accessory: Cait Sith Charm

・Bonus Accessory: Scholar’s Spectacles

・Digital Mini Artbook, Digital Mini Soundtrack

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar het prijskaartje is dat ook. In de Square Enix Store kost deze editie je maar liefst € 349.99. Beslist u zelf of dat geld het waard is.

Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni 2023.