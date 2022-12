Worstelen is nog altijd een behoorlijk populaire gevechtssport die vooral in Amerika bejubeld wordt. Het is daarom niet zo gek dat er met enige regelmaat ook games worden gemaakt die de sport als basis hanteren. Het scheelde niet veel, of Rockstar had een Extreme Championship Wrestling game gemaakt.

Dit blijkt uit een video van Hard4Games, waar voormalig worstelaar Tommy Dreamer te gast was. De ECW was rond de jaren 2000 ongekend populair en Dreamer zegt in de video dat worstelorganisaties afhankelijk waren van video games als het ging om succes. In de video worden tevens beelden getoond van ECW Hardcore Revolution van Acclaim, die in 2000 verscheen.

Dreamer onthult echter dat, voordat Acclaim de game uiteindelijk ging maken, dat er een akkoord was met Rockstar en dat zij in eerste instantie verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling van de ECW-game. Kevin Gill, destijds producent bij Rockstar Games, had het hele team meegenomen naar de ECW Arena en alles leek in kannen en kruiken.

Volgens Dream ging de deal uiteindelijk niet door, omdat Rockstar Games eerst de reacties op hun volgende game – Grand Theft Auto – wilden afwachten en Acclaim meer geld heeft geboden.

“And they met [us], they all came to an ECW Arena show and this one guy was such a big fan, and all this stuff was supposed to happen. They [went], ‘we just need our one game to hit, and if that game hits you will be our next game’.

And we couldn’t wait due to financial reasons, because Acclaim had lost its licence for WWE, so now they offered us money on the back end as opposed to the front end.”