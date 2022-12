Rond Black Friday had Microsoft al een mooie promotie aangaande de Xbox Series S, die kon je toen met € 50,- korting aanschaffen. Met de feestdagen in het vooruitzicht heeft Microsoft besloten de actie opnieuw te doen, want tot en met 24 december is de Xbox Series S wederom afgeprijsd.

Het gaat om dezelfde aanbieding, dus ook nu gaat er weer € 50,- van de adviesprijs af. De deal is beschikbaar via de Microsoft Store, maar daarnaast zouden ook de retailers in de hele Benelux hier aan mee moeten doen. Dus als je nog een voordelige current-gen console zoekt, is dit een mooie optie.

Op de Xbox Series X zit geen korting, die blijft de gebruikelijke adviesprijs behouden.