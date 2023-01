De games van 2023 | One Piece Odyssey – Naast dat One Piece tot een van de succesvolste manga-reeksen behoort én nog eens een heel vermakelijke animeserie kent, is de franchise inmiddels ook niet meer weg te denken uit het videogamelandschap. Met One Piece Odyssey bewandelt de serie weer een nieuw pad, gezien het een turn-based RPG betreft. Tot op heden hebben we Luffy en zijn vrienden veelal in fighting games en adventure games gezien, dus het is wat ons betreft hoog tijd dat ze de wereld van JRPG’s ook eens gaan verkennen. We krijgen dus eindelijk de kans om ons ideale team van Straw Hat Pirates samen te stellen en daarmee op pad te gaan.



One Piece Odyssey – In het verhaal zullen de Straw Hat Pirates stranden op een nieuw eiland genaamd Waford. Hoewel Luffy in eerste instantie de rest van zijn vrienden kwijtraakt, zal je gedurende het verhaal steeds meer mensen aan jouw party toe kunnen voegen, waaronder geheel nieuwe personages. Een van die nieuwe personages is Adio Suerte, een apart figuur dat net als de Straw Hat Pirates aanspoelt op Waford. Dat de Straw Hat Pirates zijn gestrand komt ook de Five Elders ter oren, die daarop besluiten meer oude bekenden van de groep los te laten op Waford. Je bent dus allesbehalve alleen op het eiland.



De gameplay die we mogen verwachten zal dus een klassieke turn-based RPG betreffen. Er is een grote wereld voor jou om te verkennen gevuld met het nodige gespuis om te verslaan. Die hebben ook allemaal hun eigen zwakheden en resistentie, dus het loont om de juiste personages in jouw party te hebben. Tijdens het vechten kan je ook mensen in jouw party wisselen om zo toch de overhand te krijgen. Met daarbij een erg mooie artstyle zou je deze game haast in hetzelfde rijtje willen plaatsen als bijvoorbeeld een Dragon Quest. Ontwikkelaar ILCA kennen we onder andere van Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, dus qua expertise binnen het genre durven we te zeggen dat het wel goed gaat komen.



Voorlopige verwachtingen: Je kan zo ontzettend veel met de wereld van One Piece, wat ook nu weer blijkt. De beelden die we tot op heden van One Piece Odyssey hebben gezien stemmen ons in ieder geval goed. Het is alweer even geleden dat we een écht goed avontuur van de Straw Hat Pirates in videogamevorm hebben gehad, dus wat ons betreft kan de game niet snel genoeg komen. Wel hopen we dat de game toch ook zijn eigen identiteit krijgt en niet enkel leentjebuur speelt bij de titanen in het turn-based RPG genre. Erg lang hoeven we in ieder geval niet te wachten, want One Piece Odyssey is een van de eerste titels die we dit jaar kunnen spelen.