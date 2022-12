Ten tijde van de release van Call of Duty: Modern Warfare 2 waren er geen in-game statistieken beschikbaar. Die werden pas bij de start van het eerste seizoen toegevoegd. Warzone 2.0 lanceerde op zijn beurt ook weer zonder in-game statistieken en die zouden vandaag via de Season 01 Reloaded update worden toegevoegd.

Vlak voordat de update live gaat heeft Activision laten weten dat ze dit vandaag alsnog niet zullen toevoegen. De statistieken voor de Battle Royale shooter zullen dus pas op een later moment geïmplementeerd worden. De reden voor het uitstel zit hem in de accuraatheid van de data populatie.

Toch zijn er wel trackers in de game aanwezig. Zo kun je in de menu’s voor calling cards het één en ander aan statistieken terugvinden over je prestaties in Warzone 2.0, hoewel het wat omslachtig is. Wanneer de Combat Records aan Warzone 2.0 worden toegevoegd is momenteel niet bekend.

Although previously announced, Warzone 2.0 Combat Records will not be launching with Season 01 Reloaded due to the accuracy of the data population. However, we continue to work on this feature and the implementation of Leaderboards and will provide an update when available.