Naast verscheidene games is Spider-Man natuurlijk ook geliefd als filmpersonage en in juni 2023 komt het vervolg op Spider-Man: Into the Spider-Verse naar het witte doek. De sequel – Across the Spider-Verse – heeft onlangs een nieuwe trailer gekregen en fans met een scherp oog hebben een leuke cameo gezien.

In de trailer – die je hieronder kunt bekijken – kunnen we namelijk kort het outfit van Insomniac’s Spider-Man zien, van de gelijknamige game die in 2018 lanceerde voor de PlayStation 4 en later de PlayStation 5. Waarschijnlijk blijft het slechts bij een cameo, maar de makers van Across the Spider-Verse hebben duidelijk hart voor het bronmateriaal.