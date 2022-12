Dat Kojima zijn opwachting zou maken tijdens The Game Awards was natuurlijk geen verrassing, zijn onthulling van een vervolg op Death Stranding was dat echter wél, gezien de regisseur ook al geruime tijd bezig is met een project voor Microsoft, wat vooralsnog de naam ‘Overdose’ draagt.

Desalniettemin zagen de beelden en met name de personages er sprankelend uit. Kojima Productions maakt wederom gebruik van de Decima Engine, maar er wordt tevens een extra stukje techniek ingezet: de MetaHuman technologie van Epic Games. Voorheen was deze technologie alleen beschikbaar in Unreal Engine 5, maar het ziet ernaar uit dat Epic Games het mogelijk heeft gemaakt om MetaHuman ook in andere engines te gebruiken.

Verder is er nog uitermate weinig bekend over Death Stranding 2 of wanneer de game moet lanceren. Het vervolg zal in ieder geval exclusief zijn voor de PlayStation 5 en later hoogstwaarschijnlijk ook op pc verschijnen.