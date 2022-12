We weten al geruime tijd dat er druk wordt gewerkt aan Super Nintendo World Hollywood in Universal Studios te Los Angeles. Het einde van de werkzaamheden is in zicht en zo is nu ook bekend wanneer het park opengaat.

In Japan kon je al naar Super Nintendo World, maar vanaf 17 februari 2023 kan je er ook voor kiezen om naar Amerika te gaan. Dat is namelijk de openingsdatum van Super Nintendo World Hollywood, zo meldt het pretpark. Daar kan je onder andere genieten van een Mario Kart-attractie.

Is Los Angeles niet jouw stad, maar wil je eigenlijk wel het pretpark bezoeken, dan kan je ook wachten tot 2025. Dan zal namelijk de derde Super Nintendo World opengaan en deze is gelegen in Universal Studios te Orlando.

Een video laat je kort zien wat je kan verwachten van Super Nintendo World Hollywood.