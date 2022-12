Het is voor liefhebbers van Geralt of Rivia een groot feest, want de current-gen upgrade voor The Witcher 3: Wild Hunt is verschenen. De game zal er gelijk een stuk mooier uitzien én vloeiender aanvoelen wanneer je op de PlayStation 5 speelt. Het kan een goede reden zijn om de game nogmaals op te pakken, maar wat zijn nu de zichtbare verschillen precies?

De onderstaande video vergelijkt verschillende versies met elkaar die op de platformen van Sony te spelen zijn. De verschillende scenes worden vergeleken op de PS4, PS4 Pro en de PS5. Op de PS5 wordt nog onderscheid gemaakt tussen de ray tracing modus en performance modus. Opvallend is dat de ray tracing modus het af en toe zwaar te verduren heeft en dat er ook framedrops zijn in de drukkere steden, bijvoorbeeld.

De video duurt zo’n 15 minuten, maar daarin kan je duidelijk zien hoe de game zich presenteert op de platformen.