De games van 2023 | Wild Hearts – In veel games stap je in de schoenen van een held die het tegen slechteriken of monsters moet opnemen. Een concept dat eindeloos herhaalt wordt in games, maar dat wel altijd tegen een andere setting. In mythologische games zoals God of War zien we dit terug, maar ook in bijvoorbeeld Dark Souls en Monster Hunter. Die laatstgenoemde is een groot succes te noemen voor Capcom en EA wil daar een graantje van meepikken. Daarom sloeg de uitgever de handen ineen met Koei Tecmo en ze werken momenteel aan Wild Hearts. In deze game neem je het op tegen gigantische wezens die jij alleen of samen met vrienden kunt bevechten.

Wild Hearts – In Wild Hearts bevinden we ons in de wereld van Azuma, die geïnspireerd is door het middeleeuwse Japan. Je mag dus prachtige landschappen verwachten met grote gebergtes, dichtbegroeide bossen en uitgestrekte bloemenvelden. Het klinkt heel mooi, maar de bevolking lijdt zwaar onder de hand van de natuur. Enorme wezens genaamd Kemono struinen het gebied af om te overleven en die zijn niet vies van het verslinden van een mens. Daar kom jij als jager bij om de hoek zetten, want je kunt natuurlijk niet machteloos toe blijven kijken. Tijd om korte metten te gaan maken met de wezens die het land teisteren en daarvoor krijg je verschillende hulpmiddelen.

Ondanks het formaat van deze wezens, heb jij een groot voordeel. Een eeuwenoude generatie voor je heeft namelijk technologie achtergelaten, waarvan niemand weet hoe het werkt. Jij bent de enige die wel weet hoe deze ‘Karakuri’-technologie werkt en dit komt met gadgets die je buitengewoon goed kunt gebruiken. Met behulp van deze gadgets kan je bijvoorbeeld een glider gebruiken, maar ook rondrijden in een gigantisch wiel om sneller de landen te doorkruisen. Deze technologie kan je ook gebruiken tijdens de jacht om de omgeving op jou aan te passen. De Kemono moeten gaan uitkijken, want jij kan gigantische vallen zoals katapults en berenvallen opzetten in een enkel ogenblik, waarbij het de bedoeling is om ze allemaal een kopje kleiner te maken. Om het nog wat leuker te maken, kun je Wild Hearts met vrienden spelen, waarbij je samen tactieken kunt bedenken om de monsters te slim af te zijn.

Voorlopige verwachting – Ondanks dat we nog niet heel veel weten over Wild Hearts, klinkt de eerste informatie veelbelovend en de beelden zien er prima uit. Het jagen op gigantische wezens is een concept dat werkt en daar geeft Wild Hearts weer zijn eigen draai aan. Met behulp van de Karakuri technologie kan je allerlei vallen direct gebruiken en deze zijn erg variërend als we de laatste beelden mogen geloven. Jaag alleen of met je vrienden en leer alle ins- en outs van de eeuwenoude technologie kennen om niet alleen de Kemono te verslaan, maar ook om door het prachtig vormgegeven Azura te reizen. Wij houden Wild Hearts in ieder geval in de gaten, want het ziet er tot nu toe erg goed uit.