Tijdens The Game Awards kondigde Guerrilla Games de Burning Shores uitbreiding voor Horizon: Forbidden West aan. Deze uitbreiding zal in april 2023 verschijnen en spelers op een nieuw avontuur meenemen richting Los Angeles. De eerste beelden zagen er veelbelovend uit en wij kregen gelijk weer zin om in de game te duiken. Na de aankondiging kwam echter al snel een wat minder leuk nieuwtje naar buiten, namelijk dat de content exclusief is voor de PlayStation 5.

Sony heeft sinds de introductie van de PlayStation 5 meerdere games ook nog op de PlayStation 4 uitgebracht. Dit zijn zoal Gran Turismo 7, God of War: Ragnarök en natuurlijk Horizon: Forbidden West. Hoewel die games het beste tot hun recht komen op de nieuwste console van Sony, is het een nobel gebaar voor mensen die nog niet zijn overgestapt. Hier zit ook nog een andere reden achter, namelijk dat mensen die willen overstappen daar lang niet altijd de kans toe krijgen en hebben gekregen. Dit is te wijten aan de beperkte beschikbaarheid van de PlayStation 5.

Hoe dan ook, het feit dat Sony de PlayStation 4 niet vergeet is een goed signaal. Horizon: Forbidden West kwam dus ook op beide systemen uit en hoewel we niet weten wat de verkoopverhouding tussen de PS4- en PS5-versie is, voelt het ergens wat gek dat Burning Shores enkel op de PlayStation 5 uitkomt. Hiermee laat Sony behoorlijk wat gamers op de PlayStation 4 in de kou staan. Volgens Guerrilla Games is de reden hiervoor dat ze zichzelf een hoger doel hebben gesteld in technisch en creatief opzicht, wat op z’n best op de PlayStation 5 ervaren kan worden.

Een valide reden, want dit zou betekenen dat de uitbreiding nog een stapje verder gaat dan de aanvankelijke game. Dat belooft dus wat en dat is ook fijn om te horen. Toch blijft het ergens wat gek aanvoelen, want diehard fans die graag de uitbreiding willen spelen zijn nu verplicht een PlayStation 5 aan te schaffen. Dit terwijl die console nog altijd niet goed leverbaar is. Misschien dat dit verandert begin volgend jaar, maar we verwachten niet dat het heel snel zal gaan.

Daarnaast, misschien is niet elke speler op de PlayStation 4 financieel in staat om over te stappen en dan is het toch wat sneu te noemen. De beweegredenen van Sony en Guerrilla Games zijn absoluut te begrijpen, maar het is jammer. Dit is trouwens niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Een goed voorbeeld is de INTERGRADE uitbreiding voor Final Fantasy VII Remake, die enkel voor de PlayStation 5 werd uitgebracht. Dit is best gek, gezien die game oorspronkelijk niet als multiplatform titel is verschenen.

Spelers waren dus genoodzaakt te upgraden naar de PlayStation 5(-versie) om de uitbreiding te kunnen spelen, terwijl het gros van de spelers de game voor de PlayStation 4 heeft aangeschaft. Iedereen die niet in staat was te upgraden naar de PlayStation 5, zat dus eigenlijk in hetzelfde schuitje. En als je het ons vraagt: dit is gewoonweg niet leuk. Als je games op beide platformen uitbrengt, zorg dan ook dat spelers op beide platformen volledige toegang hebben.

Dit gaat niet alleen op voor Horizon: Forbidden West of Final Fantasy VII: Remake, dit is heel breed te trekken. Natuurlijk zijn alle redenen erachter keer op keer anders, maar laten we wel wezen, het bewust uitsluiten van een groep kopers is niet netjes. Met andere woorden: wij pleiten voor een standaard. Op het moment dat er extra content uitkomt voor games die multiplatform zijn verschenen, dan moet de belangrijkste content te allen tijde beschikbaar zijn op alle platformen.

Mee eens of sta je hier anders in? Bijvoorbeeld dat mensen maar met de tijd mee moeten gaan als ze van alles willen profiteren? Of ben jij nu net iemand die buiten de boot valt en ventileer je graag je mening? Het kan alle kanten op, de stelling is wel duidelijk en hieronder horen we graag jouw mening!