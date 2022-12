Starfield zal volgend jaar eindelijk te spelen zijn, maar we weten nog niet heel veel over de actie-RPG. Er zijn dan ook nog heel veel vragen onder gamers en Bethesda heeft besloten om een aantal van deze vragen te beantwoorden door middel van een video. Deze video check je onderaan dit bericht.

In de video geeft lead quest designer Will Shen antwoord op een paar prangende vragen over onder andere de missies, facties en je metgezellen. Zo was het in Fallout 4 het geval dat als je koos om je bij een factie aan te sluiten, je geen missies van andere facties kon doen. In Starfield zullen alle factie-missies beschikbaar zijn.

Als je in Starfield met iemand praat en het word je te heet onder de voeten, dan kan je er voor kiezen om een stapje terug te doen en je metgezel het gesprek voort te laten zetten. Tijdens het avontuur zal je zijmissies tegenkomen en daar vallen ook ‘random encounters’ onder.