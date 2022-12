In de Like A Dragon-serie zijn we niets anders gewend dan, in eerste instantie, met onze vuisten tegenstanders te lijf te gaan. In die zin wijkt Like A Dragon: Ishin! af van dat gegeven door Ryoma ook uit te rusten met een katana en revolvers. Als je toch het liefste gebruikmaakt van jouw eigen ‘guns’, kan je prima uit de voeten met de Brawler vechtstijl.

In de onderstaande, zeer korte, trailer zien we Ryoma een paar vervelende gasten een flink pak rammel geven. Hoewel Ryoma in het heetst van de strijd zit, denkt hij toch aan het welzijn van zijn tegenstanders door ze van hun dagelijkse portie vitamine C te voorzien.

Like A Dragon: Ishin! verschijnt op 21 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.