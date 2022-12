De games van 2023 | Dead Space Remake – Het is alweer meer dan veertien jaar geleden dat EA Dead Space op ons losliet. Die game zag de spelformule van Resident Evil 4 als zijn grote voorbeeld, maar haalde tevens veel inspiratie uit de cultklassieker Event Horizon. Voeg daar een heel eigen esthetiek aan toe en je kreeg een titel die al snel iconisch werd, gamers wereldwijd het angstzweet – of is het eerder ‘stresszweet’? – op het voorhoofd liet parelen én een eigen franchise uit de grond stampte met toekomstperspectief. Veertien jaar… maar het lijkt wel alsof het gisteren was. Hoog tijd dus voor een remake.

Dead Space Remake – Jij speelt Isaac Clarke, begaafd ingenieur en lid van een reddingsploeg die naar het gigantische mijnbouwschip de USG Ishimura gestuurd wordt. Het gevaarte verloor recent op mysterieuze wijze alle contact met de buitenwereld en het duurt niet lang vooraleer duidelijk wordt dat het hier om meer dan een doorsnee stroompanne gaat. De Ishimura zweeft er verlaten bij, de gangen zijn besmeurd met liters bloed, terwijl een quarantaineprotocol het je onmogelijk maakt om te gaan en staan waar je wilt. Wanneer er dan ook nog eens monsters opduiken, wordt het een gruwelijke strijd op leven en dood.

Dead Space kwam op heel wat vlakken sterk uit de verf, vlakken die uiteraard in ere gehouden zullen worden door de remake. Isaac vocht niet met conventionele wapens, maar met futuristische werktuigen. Hij mikte niet – zoals in zowat elke andere horrorgame – op het hoofd van de gedrochten die hem naar het leven stonden, maar zag zich genoodzaakt om hen strategisch van hun ledematen te ontdoen. Enkel zo bleven die ondingen immers voorgoed liggen. Voeg hier nog een onheilspellende sfeer en intrigerend verhaal aan toe, en je krijgt een titel die ook in 2022 moeiteloos hoge ogen zou moeten gooien.

Voorlopige verwachting – Ontwikkelaar EA Motive neemt het stokje over van Visceral Games en belooft dat met het nodige respect te doen. De studio gaf al meermaals aan dat het een evenwicht zoekt tussen nostalgie en innovatie, en zal ons dus een ervaring geven die voor zowel nieuwkomers als fans van het eerste uur boeiend moet zijn. Met een hoofdpersoon die expressiever is – de oude Isaac had in het eerste deel nog geen stem, de nieuwe versie praat wél – subtiel geüpdatete wapentuig en een terugkeer naar die heerlijk intense survivalhorrorgameplay van weleer kan dit haast niet misgaan.