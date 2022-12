De ene na de andere game krijgt een film of serie, want na het nieuws dat Amazon aan een God of War tv-serie gaat beginnen, is Kojima Productions nu een partnerschap aangegaan met Hammerstone Studios om een film te maken over Death Stranding.

De film zal volledig gefinancierd worden door Hammerstone. Namens dat bedrijf zal Alex Lebovici de film produceren en Kojima doet hetzelfde namens Kojima Productions. Kojima Productions US en Allan Ungar zullen de executive producers zijn.

Details over de film zijn er nog niet, maar Deadline meldt dat de film nieuwe elementen in het universum zal introduceren, alsook nieuwe personages. Het is echter onduidelijk wie de film zal schrijven, maar het project is inmiddels onderweg dus het zal niet lang duren voordat er meer info naar buiten komt.

Kojima: “I couldn’t be more excited about this new partnership with Hammerstone Studios. This is a pivotal moment for the franchise and I’m really looking forward to collaborating with them in bringing DEATH STRANDING to the big screen.”