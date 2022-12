Via het PlayStation Blog hebben meerdere first-party studio’s van Sony Interactive Entertainment een kerstgroet gebracht. Hierdoor kwamen we gisteren te weten dat Marvel’s Spider-Man 2 in het najaar van 2023 zal verschijnen. Ook zien we hier een kerstgroet van Bluepoint Games en met de bijbehorende afbeelding lijkt de ontwikkelaar naar een nieuwe game te hinten.

Ze hebben op de kerstkaart een viertal cadeaus staan, waarvan drie zijn voorzien van een object. Deze refereren aan Shadow of the Colossus, Demon’s Souls en God of War, projecten waar deze ontwikkelaar mee bezig is geweest. Het vierde cadeautje kent echter geen object, wat dus mogelijk een referentie aan hun nieuwe game kan zijn.

Waar deze ontwikkelaar momenteel aan werkt is niet bekend, wel is bekend dat ze bezig zijn met een remake én een nieuwe IP. Qua remakes wordt op ResetEra gedacht aan Bloodborne, waar eventueel de tien kerstballen in de kerstboom naar zouden kunnen hinten, gezien de titel van die game uit tien letters bestaat.