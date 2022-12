Binnenkort kan je je backlog aan pc-games weer wat groter maken dan die al was. De Winter Sale van Steam gaat namelijk volgende week van start en dat betekent natuurlijk weer een hoop interessante deals.

Op 22 december zullen er op Steam verschillende titels worden aangeboden tegen (sterk?) gereduceerde prijzen en de actie zal duren tot 5 januari. Het is nog niet bekend op hoeveel korting we kunnen rekenen, maar er is wel een trailer over de sale vrijgegeven. Deze trailer laat zien welke games er dan sowieso in de aanbieding zijn.

In de desbetreffende video komen onder andere Sonic Frontiers, Fallout 76 en Persona 5 Royal voorbij. Volgens de trailer zullen er games in allerlei genres met korting worden aangeboden. Welke titels hier zoal nog meer onder vallen, check je hieronder.