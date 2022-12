Kojima Productions is sinds kort verhuisd naar een nieuw gebouw. Hideo Kojima en zijn team zijn erg trots op hun nieuwe stekkie en laten dat dan ook met veel plezier zien door middel van een video.

In het oude pand was het kantoor van Kojima Productions voorzien van een minimalistisch interieurontwerp. Dit is behouden in het nieuwe kantoor, maar dan wel naar een hoger niveau getild. Het eindresultaat kan je hieronder bekijken.