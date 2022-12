Valve bracht in 2015 de Steam Controller uit. Ondanks dat er 1,6 miljoen exemplaren zijn verkocht, werd toch besloten om de controller niet meer te produceren. Desalniettemin wil het Amerikaanse bedrijf het project nu alsnog weer voort gaan zetten.

Steam Deck designers Lawrence Yang en Pierre-Loup Griffais hebben in een interview met The Verge gezegd dat Valve heel graag een opvolger van de Steam Controller wil gaan maken.

“Yeah, we want to make it happen. It’s just a question of how and when.”

“I think it’s likely that we’ll explore that because it’s something we wanted as well. Right now, we’re focusing on the Deck, so it’s a little bit of the same thing as the microconsole question: it’s definitely something where we’d be excited to work with a third-party or explore ourselves,”