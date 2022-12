Sinds 1 juli dit jaar is het mogelijk om Xbox Game Pass games via xCloud naar bepaalde Samsung televisies te streamen, waardoor de aanschaf van een pc of console niet langer noodzakelijk is. Een handige oplossing voor als je toch wilt gamen, maar niet in de gelegenheid bent een Xbox console aan te schaffen, bijvoorbeeld.

Het enige wat je nodig hebt is een Game Pass Ultimate abonnement, een Xbox controller en natuurlijk een Samsung televisie. Mocht jouw model eerder echter niet in aanmerking komen, is het nu tijd om opnieuw een check te doen. Microsoft heeft namelijk aangekondigd dat ze de beschikbaarheid van de applicatie die dit mogelijk maakt hebben uitgerold naar meer tv-modellen.

In eerste instantie was Xbox Cloud Gaming enkel beschikbaar op de Samsung tv’s van dit jaar, maar sinds vandaag vallen ook de televisies uit de 2021 line-up hieronder. Heb je een Samsung tv uit 2021? Dan is het nu mogelijk om de app te downloaden en games via Game Pass te spelen.