Het is op de PlayStation 5 mogelijk om je opgeslagen content te bewerken via de Share Factory applicatie. Die krijgt zo nu en dan een update die weer wat nieuwe features beschikbaar stelt, zo ook nu. Sony heeft laten weten dat er een update beschikbaar is voor de app en die stelt het volgende beschikbaar:

10 nieuwe creator packs

FIFA 23 game bits

Geavanceerde edit tools

Daarnaast stelt Sony dat er nog wat meer dingen zijn toegevoegd, maar ze treden niet in detail. Oftewel, als je de applicatie gebruikt kan je de update downloaden en ontdekken wat er nog meer is toegevoegd.

De Share Factory applicatie is gratis beschikbaar via de PlayStation Store.