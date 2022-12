Amnesia: The Dark Descent prijkt al jarenlang (terecht) bovenaan op vele ‘engste games ooit’ lijstjes, en ook opvolgers A Machine For Pigs, Justine en Rebirth mochten er zijn. Binnenkort brengt ontwikkelaar Frictional Games een nieuw deel in de horrorreeks uit, dat de ondertitel The Bunker meegekregen heeft.

The Bunker wijkt op meerdere vlakken af van wat we van Amnesia gewend zijn. Zo krijg je dit keer met het titulaire bouwsel een soort open wereld voorgeschoteld én kan je wapens gebruiken, iets dat absoluut uit den boze was in de vorige games. Dat zo’n revolver overigens multifunctioneel kan zijn, toont de onderstaande clip.

Veel stellen die 23 seconden aan gameplay uiteraard niet voor… maar damn, met dat sfeertje lijkt het weer erg goed te zitten.