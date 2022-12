Death Stranding was een bijzondere ervaring door zijn atypische gameplay, maar ook door zijn grote cast vol unieke personages. Een daarvan was Heartman. Het uiterlijk van de wetenschapper was gebaseerd op dat van filmregisseur Nicolas Winding Refn, maar de rol werd vertolkt door een zekere Darren Jacobs… die onlangs op Twitter aangaf dat Heartman in tegenstelling tot veel van zijn kompanen niét zal terugkeren in het vervolg.

Een interessant detail: de tweets in kwestie zijn ondertussen alweer offline gehaald. Dat zou kunnen betekenen dat Kojima wel degelijk van plan is om Heartman opnieuw te laten opdraven, maar Jacobs gewoon nog niet op de hoogte gebracht had. Of misschien wil Jacobs gewoon negatieve berichtgeving vermijden? Hoe dan ook, als je hoopte om Heartman opnieuw te ontmoeten in Death Stranding 2, dan zou ik je verwachtingen temperen.