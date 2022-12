Jagex heeft bekendgemaakt wat ze van plan zijn voor Old School RuneScape, zo mogen spelers weer zes maanden aan nieuwe content en updates verwachten. Deze content bestaat zoal uit nieuwe quests, een uitbreiding van de woodcutting skill en meer. Daarbij vraagt Jagex aan de community of ze oren hebben naar een nieuwe skill voor Old School RuneScape, wat bij daadwerkelijke toevoeging op termijn de eerste keer ooit zal zijn.

De belangrijkste aankondigingen op een rijtje:

Grandmaster quest – Een sequel van de geliefde Desert Treasure-quest. Desert Treasure II – The Fallen Empire leidt spelers door vier splinternieuwe gebieden en ieder gebied heeft een eigen eindbaas: Vardorvis, Duke Sucellus, de Leviathan en de mysterieuze Whisperer. Spelers gaan op zoek naar geheimen die in de Kharidian Desert begraven liggen en proberen deze te ontrafelen.

– Een sequel van de geliefde Desert Treasure-quest. Desert Treasure II – The Fallen Empire leidt spelers door vier splinternieuwe gebieden en ieder gebied heeft een eigen eindbaas: Vardorvis, Duke Sucellus, de Leviathan en de mysterieuze Whisperer. Spelers gaan op zoek naar geheimen die in de Kharidian Desert begraven liggen en proberen deze te ontrafelen. High risk, high reward – Daarnaast kunnen spelers uitkijken naar Secret of the North: een nieuwe quest op Master-niveau. De quest confronteert spelers met een krachtige baas, die uitsluitend solo te verslaan is. Als de speler daarin slaagt, dan kan hij nieuwe beloningen verwachten, waaronder een upgrade voor de Ancient Potion, een upgrade voor de Ancient Staff en een compleet nieuwe Venator Bow.

– Daarnaast kunnen spelers uitkijken naar Secret of the North: een nieuwe quest op Master-niveau. De quest confronteert spelers met een krachtige baas, die uitsluitend solo te verslaan is. Als de speler daarin slaagt, dan kan hij nieuwe beloningen verwachten, waaronder een upgrade voor de Ancient Potion, een upgrade voor de Ancient Staff en een compleet nieuwe Venator Bow. De terugkeer van Bounty Hunter – Ook PvP-spelers worden op hun wenken bediend met de (bloederige) terugkeer van Bounty Hunter in 2023. Deze minigame kent spelers een bounty toe en stuurt hen The Wilderness in om jacht te maken op een specifiek doelwit. Voor spelers die er nog niet zeker van zijn of PvP voor hun is weggelegd, is dit een mooi moment om in te stappen. Ieder gevecht is eerlijk, want spelers worden gekoppeld aan spelers met een vergelijkbaar combat-level.

– Ook PvP-spelers worden op hun wenken bediend met de (bloederige) terugkeer van Bounty Hunter in 2023. Deze minigame kent spelers een bounty toe en stuurt hen The Wilderness in om jacht te maken op een specifiek doelwit. Voor spelers die er nog niet zeker van zijn of PvP voor hun is weggelegd, is dit een mooi moment om in te stappen. Ieder gevecht is eerlijk, want spelers worden gekoppeld aan spelers met een vergelijkbaar combat-level. Woodcutting op de schop – De Old School-speler die zich liever in alle rust focust op houthakken, één van de meest iconische skills in RuneScape, kan zich storten op Forestry: Way of the Forester. Dit is een uitbreiding die de woodcutting-skill socialer en dynamischer maakt. Een competitief element wordt verwijderd en er komt een coöperatief element voor in de plaats. Deze activiteit is zowel solo als voor groepen. Om na een lange dag houthakken tot rust te komen, kunnen spelers de opbrengsten gebruiken om kampvuurtjes op te stoken. Hier kunnen ze speciale theesoorten op klaarmaken.

– De Old School-speler die zich liever in alle rust focust op houthakken, één van de meest iconische skills in RuneScape, kan zich storten op Forestry: Way of the Forester. Dit is een uitbreiding die de woodcutting-skill socialer en dynamischer maakt. Een competitief element wordt verwijderd en er komt een coöperatief element voor in de plaats. Deze activiteit is zowel solo als voor groepen. Om na een lange dag houthakken tot rust te komen, kunnen spelers de opbrengsten gebruiken om kampvuurtjes op te stoken. Hier kunnen ze speciale theesoorten op klaarmaken. The Nutcracker-pub is geopend! – Spelers kunnen binnenkort hun feestvreugde delen tijdens het Old School RuneScape Kerstmis-event. De Kerstman strijkt neer in Gielinor om de deuren van ‘The Nutcracker’ te openen. Het is een exclusieve pub toegankelijk voor spelers die de feeststemming volledig te pakken hebben. Het evenement start op 14 december.

