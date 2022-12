God of War: Ragnarök vertelt een mooi verhaal waarin Kratos en Atreus het opnemen tegen de goden van de Noorse mythologie. Het verhaal en ook het slot zijn een boeiend einde voor de avonturen van de twee in het noorden, maar waarom werd een specifiek personage niet gedood in deze game? Het volgende bevat spoilers.

Voorafgaand aan de release van God of War: Ragnarök werd volop gespeculeerd dat Kratos zijn dood zou vinden in deze game. Atreus groeit ook op en is zo langzamerhand in staat om het stokje van zijn vader over te nemen. Iedereen die de game heeft uitgespeeld, weet echter dat Kratos nog altijd springlevend is, maar waarom is dat zo?

Nu is het geen gegeven dat Kratos dood zou gaan of moeten, want Sony Santa Monica Studio heeft hier eerder nooit concreet over gesproken. De game en het verhaal wijken echter af van de publieke ‘suggestie’ en in gesprek met The Washington Post legt game director Eric Williams uit hoe het zit.

Zo stelt hij dat er veel redenen zijn om Kratos niet te doden. De belangrijkste is echter dat dit niet in het verhaal zou passen wat ze wilden vertellen met deze game. Of in zijn woorden:

“We did not consider killing Kratos for many reasons. But the main one was that that’s not the story we’re trying to tell. The story that we wanted to tell was this idea of this parent-child unit coming together and then becoming strong enough that they know each other, and they know that they made each other better and that if you were to break them apart, you’d still feel like they’d be okay. And death, that’s a different thing. That creates a different set of emotions, there’s a lot of grief and regret. Whereas just watching your child go to college, that’s a natural progression that doesn’t have such heavy weight at the end of it.”

Als je de game hebt uitgespeeld, dan is het logisch dat Kratos nog leeft. Daarnaast zou het misschien niet heel handig zijn om één van de meest iconische PlayStation personages zijn einde te laten vinden, gezien er meer verhalen rondom hem, maar ook Atreus te vertellen zijn.