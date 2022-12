Als er een nieuw deel in de Final Fantasy-reeks verschijnt, is de kans groot dat er een aantal vaste wezens te zien zullen zijn in de game, zoals Chocobo’s en Catuars. Een ander wezen dat vaak aanwezig is in Final Fantasy-games, is een Moogle en deze zal ook terugkeren in Final Fantasy XVI.

Square Enix heeft een video vrijgegeven die toont hoe een Moogle eruitziet in het nieuwste deel van de populaire RPG-franchise. Deze video duurt slechts twee seconden en toont dat er voor een klassieke vormgeving van een Moogle is gekozen voor Final Fantasy XVI. De video check je natuurlijk hieronder.