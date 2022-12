We weten wel dat we bij games van Kojima onze verwachtingen moeten bijstellen, want vaker wel dan niet zit de gameplay in zijn titels toch een stuk anders in elkaar en die vlieger gaat ook op voor Death Stranding. Onlangs heeft de regisseur het vervolg onthuld en volgens de grootmeester is “Death Stranding 2 niet zomaar een vervolg”.

In z’n eigen Brain Structure podcast, waar Norman Reedus tevens te gast was, zegt Kojima dat de technologie over de afgelopen drie jaar behoorlijk gegroeid is, waardoor de ontwikkelaars meer mogelijkheden hebben. Daarbij hoopt de regisseur dat hij met dit vervolg natuurlijk terugkerende, maar ook nieuwe spelers weet aan te trekken.

Uiteraard gaat hij verder niet op details in. Het is nog niet bekend wanneer of voor welke platforms Death Stranding 2 gaat lanceren.