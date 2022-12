In God of War: Ragnarök neem je het op tegen diverse vijanden, waaronder een paar Valkyries. Hoewel het er niet zo veel zijn als in de vorige game, is de koningin van de Valkyries, Gna, een nogal pittige tante om te verslaan. Zeker als je de game op de hoogste moeilijkheidsgraad speelt.

Een speler heeft echter de ultieme build in elkaar gezet en krijgt het voor elkaar om deze baas in slechts 26 seconden uit het spel te verwijderen. Een ongekend snelle uitschakeling en er gaan berichten rond dat er zelfs een speler is die het in 19 seconden is gelukt, en dat in elk geval op de hoogste moeilijkheidsgraad.

Een clip van het gevecht werd op Reddit gedeeld, waarin dat te zien is. Nog mooier is dat de speler geen enkele schade oploopt. Dit nadoen? Op Reddit geeft de persoon achter de clip meer zicht op de build die hiervoor is gebruikt. Bekijk de indrukwekkende video hieronder.