Nihom Falcom bracht in 2020 de game Trails into Reverie uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Deze game verscheen destijds enkel in Japan, maar zal nu alsnog zijn weg naar het westen vinden. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat de game op 7 juli 2023 uitkomt voor de genoemde platformen.

Voordat die game uitkomt mogen we eerst nog een ander deel verwachten, namelijk Trails of Azure. Deze game zal tegen eind maart 2023 verschijnen en is de opvolger van Trails from Zero, die eerder dit jaar uitkwam. Hieronder een trailer van Trails into Reverie om een indruk te krijgen.