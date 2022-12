De Dead Space Remake heeft onlangs de gouden status bereikt en ligt daarmee op ramkoers voor de release op 27 januari volgend jaar. We zullen daarom over de aankomende weken meer materiaal te zien gaan krijgen en dat is vandaag niet anders.

In de onderstaande video nemen we een kijkje achter de schermen en zien we een iconisch moment uit de eerste game terug. Hoewel deze remake trouw is aan het origineel, heeft EA Motive hier en daar wel wat zaken opnieuw aangepakt, waaronder de genoemde scène. We willen je dus behoeden voor eventuele spoilers in de video.

Dead Space lanceert volgend jaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.