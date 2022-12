CD Projekt RED heeft vorige week de current-gen upgrade van The Witcher 3 uitgebracht, alsook een nieuwe uitgave van de game beschikbaar gesteld. Dit onder de noemer Complete Edition. Voor de pc-versie geldt dat er een update beschikbaar is, die de game op verschillende fronten van een flinke upgrade voorziet.

Dat ging echter niet helemaal vlekkeloos, want spelers hebben wat issues met de pc-versie gemeld. Daarom heeft de ontwikkelaar nu een update uitgebracht en die is te downloaden via Steam en GOG, de platformen waarop de game verkrijgbaar is. De steam update voor The Witcher 3: Wild Hunt is 3GB groot, de GOG update is 1.9GB groot.

Na het downloaden van de update zou de stabiliteit van de game beter moeten zijn, net zoals de performance. Inhoudelijk zijn er geen veranderingen aangebracht.

“We’ve just released a hotfix for The Witcher 3 on PC, which should improve the overall stability and performance, and fix GOG & Steam overlays. The game version won’t change.”

Verder stipt de ontwikkelaar aan dat ze nog werken aan updates om de ervaring op alle platformen nog verder te verbeteren. Tot slot is de current-gen upgrade nu ook voor de Origin-versie van The Witcher 3: Wild Hunt uitgebracht.