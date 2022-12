Tijdens The Game Awards kondigde FromSoftware de game Armored Core VI: Fires of Rubicon aan. Deze game staat gepland voor een release in 2023, maar voor deze titel hanteert de ontwikkelaar een wel net wat andere benadering. Waar je in het verleden nog games had met een focus op multiplayer, ligt dat nu meer op de singleplayer.

Toch is de multiplayer zeker niet helemaal verdwenen. In gesprek met IGN Japan zegt game director Masaru Yamamura dat de Versus modus terug zal komen in de game, waarin spelers hun unit aan anderen kunnen laten zien en plezier kunnen halen uit gevechten met elkaar.

Liefhebbers van coöperatieve gameplay moeten we echter teleurstellen, dat is geen optie in de campagne. De reden hiervoor is dat FromSoftware de nadruk wil leggen op dynamische actie en de vrije ruimte die je krijgt om in te spelen met je mech. Om hier het meeste uit te halen, heeft men besloten de singleplayer campagne puur voor de solo speler te bewaren.

“On the other hand, in the story mode, which is the main part of the game, we have chosen not to include cooperative play because we want to emphasize the dynamic action, the free-running of your unit, and the active changes you can make during missions. We are focusing on the intense experience that can only be realized in single-player mode.”