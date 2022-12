Van Hogwarts Legacy hebben we inmiddels de nodige video’s kunnen zien. Naast twee gameplay showcases heeft de ontwikkelaar ook de gezamenlijke ruimtes van de vier huizen laten zien en een tweetal ASMR-video’s gedeeld, die de omgevingen toonde.

Met de feestdagen in aantocht zijn er nu een viertal nieuwe video’s vrijgegeven en die hebben als thema: open haard. De vier video’s laten allemaal de open haard van elk van de huizen zien, ideaal voor als je wat sfeer in je huis wilt creëren en je niet over een eigen open haard beschikt.