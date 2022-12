Eerder deze maand kondigde Sony aan dat PlayStation Plus Extra en Premium abonnees een leuke line-up aan titels mochten verwachten. De games zouden met uitzondering van WWE 2K22 allemaal vandaag aan het aanbod worden toegevoegd.

Zoals verwacht is dat inmiddels gebeurd en dat betekent natuurlijk dat de nieuwe games allemaal beschikbaar zijn om te spelen. Mocht je niet meer weten om welke titels het gaat, hieronder een overzicht per PlayStation Plus tier.

PlayStation Plus Extra & Premium

WWE 2K22 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry: New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

Middle Earth: Shadow of Mordor | PS4

Middle-Earth: Shadow of War | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

PlayStation Plus Premium

Ridge Racer 2 | PSP

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

Pinball Heroes | PSP

Als je lid bent van één van deze twee tiers, kun je de games zonder extra kosten downloaden en spelen. Een PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier.