Volgend jaar zal The Super Mario Bros. Movie te zien zijn in de bioscoop. Er zijn inmiddels al een tweetal trailers verschenen en één daarvan is nu nagemaakt met heuse Nintendo 64 graphics.

Eind vorige maand werd de tweede trailer van The Super Mario Bros. Movie vrijgegeven en het YouTube-kanaal King Bob Gaming vond het een leuk idee om deze na te maken, maar dan met graphics uit het Nintendo 64 tijdperk. Het eindresultaat mag zeker gezien worden.

We hebben hieronder eerst de originele tweede trailer van de film geplaatst met daaronder de Nintendo 64-versie.