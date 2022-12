Sifu kwam in februari dit jaar uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc en kwam vorige maand ook naar de Nintendo Switch. Nu is bekendgemaakt dat de game ook voor de Xbox zal uitkomen.

Xbox-bezitters zullen in de loop van volgend jaar aan de gang kunnen gaan met Sifu, al is nog niet bekend wanneer precies. Tevens zal de game in 2023 verkrijgbaar zijn op Steam. Dit zal samen gaan met de toevoeging van de nieuwe Arenas modus.

Deze nieuwe modus is een soort Horde modus, waarin je diverse arena’s van vijanden moet zien te ontdoen. Hiermee ontgrendel je nieuwe modifiers voor de gameplay. De Arenas modus zal ook op alle andere platformen gratis beschikbaar worden gesteld en een teaser daarvan check je hieronder.