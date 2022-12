Een van de grootste veranderingen in Warzone 2.0 ten opzichte van het vorige deel was het gebrek aan een optie om loadouts te kunnen kopen bij Buy Stations. Als alternatief was het nu mogelijk om wapens los aan te schaffen tegen een vrij forse prijs.

Daarnaast wordt de loadout relatief laat pas in gevechten door de game gedropt, wat de dynamiek van de gameplay toch wel enigszins veranderd heeft. Een andere optie was een Stronghold trotseren, maar dat trekt vaak veel spelers aan, waardoor dat niet voor iedereen een even prettige optie is. Uiteindelijk is het toch gewoon fijn als je je loadout bij een Buy Station kan kopen en dat is nu mogelijk.

Dat de keuze om loadouts als geheel niet beschikbaar te stellen bij Buy Stations niet in goede aarde viel, was van te voren al te voorspellen en nu ruim een maand na de release heeft Raven Software een update doorgevoerd in de game. Hierdoor is het mogelijk nu wel een volledige loadout bij de Buy Stations aan te schaffen, maar de prijs is wel afhankelijk van het aantal spelers in je team.

Als je solo speelt, kost een loadout je $8.000, dit verdubbelt naar $16.000 bij twee spelers, bij drie spelers kost het $24.000 en in quads $32.000. Oftewel, een loadout kost per speler $8.000 dollar. Hierbij stipt Raven Software wel aan dat ze dit momenteel aan het testen zijn, dus het kan op termijn weer verdwijnen. Dit is afhankelijk van hoe het uitpakt en wat de feedback van de spelers er op is.

Niet geheel verrassend gaat dit natuurlijk ook weer gepaard met wat kleine issues. Zo betaal je in Mini Royale Trios namelijk $32.000 daar waar dat natuurlijk $24.000 moet zijn, dus het ziet er naar uit dat het weer een update is die zonder al te veel testen is doorgevoerd in de game…