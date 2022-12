Zodra Microsoft bekendmaakt welke games er op stapel staan voor Xbox Game Pass, geven ze ook altijd even een overzicht van de titels die de service weer zullen verlaten. Opvallend genoeg was de lijst die begin december bekend werd gemaakt niet volledig, want er zijn nog negen andere games die uit het aanbod zullen verdwijnen.

Onze vrienden van Eurogamer melden dat de volgende negen titels binnenkort niet langer via Game Pass beschikbaar zijn:

Immortal Realms: Vampire Wars

Tropico 6

Scarlet Nexus

Secret Neighbor

Outer Wilds

Gorogoa

The Pedestrian

Embr

Iron Harvest (Windows)

Het is niet helemaal duidelijk wanneer de games uit Game Pass gehaald zullen worden, maar als je nog interesse in deze titels hebt is het advies ze snel nog even te spelen. Anders dien je nadien de games daadwerkelijk aan te schaffen om ze te kunnen spelen.