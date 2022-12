Sinds kort kan je een demo spelen van Forspoken, alleen is niet iedereen over het voorproefje te spreken. De ontwikkelaar laat weten dat de problemen die werden ondervonden niet aanwezig zullen zijn in de volledige versie van de game.

Square Enix heeft in een livestream (en op Twitter) gesproken over de demo van Forspoken. Hierin werd onder andere de feedback die door gamers werd gegeven aangehaald. Sommige spelers waren namelijk niet blij met de HDR-ondersteuning, want die werkte niet naar behoren. De ontwikkelaar laat weten dat dit zal worden opgelost met de volledige versie.

Een ander vaak gehoorde klacht is dat niet alles goed wordt uitgelegd in de demo. Ook dit zal worden gladgestreken in de volledige versie van Forspoken. Er zullen ook andere verbeteringen aanwezig zijn, waardoor de ervaring heel anders zal zijn als het spel op 24 januari in de winkels ligt.