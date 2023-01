De games van 2023 | The Lords of the Fallen – In navolging van de hype rondom Dark Souls kwam Deck13 in 2014 met een kloon in de vorm van Lords of the Fallen. Een game die in kwaliteit onderdeed voor de geliefde franchise van FromSoftware, maar desalniettemin wel de moeite waard was om te spelen. De game bleek ook succesvol genoeg, want in 2015 werd het vervolg aangekondigd. Fast forward: het is 2023 en het vervolg is nog altijd niet verschenen. Dit komt doordat het project meermaals van focus is veranderd en omdat de bovenliggende partij, CI Games, besloot de game bij een andere ontwikkelaar onder te brengen. Dit jaar moet The Lords of the Fallen echter eindelijk verschijnen. Tijd om vooruit te blikken dus.

The Lords of the Fallen – Nu we jaren verder zijn ten opzichte van het origineel en we ook op een nieuwe generatie zitten, is er technisch veel meer mogelijk. Dit zullen we als we de ontwikkelaar mogen geloven terugzien in verschillende aspecten, waaronder de speeloppervlakte. Zo zal de spelwereld maar liefst vijf keer groter zijn dan die van het origineel. Daarnaast nemen ook de gevechten in omvang toe, waaronder tegen de eindbazen. Gezien The Lords of the Fallen het bekende Soulsborne concept volgt, mag het geen verrassing zijn dat er weer forse gedrochten op je zullen staan te wachten. Aan jou om ze een kopje kleiner te maken.

Na het zien van de onthullingstrailer vorig jaar tijdens The Game Awards (zie hieronder) kunnen we niets anders zeggen dan dat de sfeer er in ieder geval erg goed in lijkt te zitten. Dat je aan de slag moet is noodzakelijk, want de eens verslagen demonengod Adyr staat op het punt om te herrijzen en dat betekent slecht nieuws voor het land waarin je leeft. Jij neemt de rol aan van een zogeheten Dark Crusader, die is gefocust op het aanpakken van kwaad, en je gaat op pad om de herrijzenis een halt toe te roepen en al het gevaar op je pad een enkeltje hiernamaals te bezorgen. Terwijl je speelt krijg je te maken met een parallelle wereld, waartussen je swicht: het rijk van de levenden en het rijk van de doden. Dat belooft dus wat.

Voorlopige verwachting: Het moge duidelijk zijn dat het vervolg veel te lang op zich heeft laten wachten. Tegelijkertijd biedt dat wel ruimte om met een schone lei te beginnen en het is aan ontwikkelaar HEXWORKS om de franchise terug op de kaart te zetten. Het eerste deel was zeker geen onaardige game, maar ook geen klassieker. Toch is het universum hieromheen interessant genoeg om deze game in de gaten te blijven houden en met veel ontwikkeltijd achter de rug, kan het zomaar eens een must-have vervolg worden. Wij hebben goede hoop dat dit een mooie titel gaat worden die met name de Soulsborne liefhebbers zal kunnen bekoren.