One Piece Odyssey is het nieuwe avontuur in de franchise en geregeld springt Bandai Namco uit de schaduwen om meer informatie en beelden van de game te delen. Dat is ook nu het geval en deze video duikt dieper in op een aantal kernelementen van de game. Volgens de video hanteren RPG’s namelijk drie kernelementen: een ‘dramatisch verhaal, gevechten en avontuur’.

Die laatste twee kenmerken worden nader bekeken in de onderstaande video. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoe de turn-based combat in zijn werk zal gaan en je ziet diverse krachten van de Straw Hat leden voorbijkomen. Ook tijdens het avontuur wordt geen enkel lid van de crew vergeten, want een ieder heeft unieke vaardigheden. Zoro kan bijvoorbeeld door tralies snijden en Franky kan bruggen bouwen om moeilijk bereikbare plekken te vinden.

Wil je meer weten over de gevechten en avontuur aspecten van One Piece Odyssey? Kijk dan zeker even de onderstaande video die zo’n 11 minuten lang is.