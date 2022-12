Het is zover: het einde van het jaar nadert met rasse schreden en dat brengt zo zijn tradities met zich mee. Mensen trekken zich schijnbaar even minder aan van de torenhoge energiekosten en hangen hun voorgevel vol met al dan niet flikkerende kerstlichtjes. Zowat iedereen komt plots met goede voornemens aanzetten, goed genoeg wetend dat die plannen in januari na een week (of zelfs sneller) alweer in de prullenbak terecht zullen komen. En het internet wordt volledig dichtgeplamuurd met lijstjes waarin teruggeblikt wordt op de beste en meest teleurstellende aspecten van het afgelopen jaar. We zouden immers niet tot de mensheid behoren als we niet op zijn minst een beetje in het verleden zouden leven. Ook wij gaan vrolijk mee met die trend… en vragen jullie vandaag wat naar jullie mening de beste game van 2022 was.

Ongeacht welke titel op de hoogste trede van het podium in jullie persoonlijke favorietenlijstje belandt, het staat buiten kijf dat we in 2022 als gamers heel wat lekkers te verwerken kregen. FromSoftware verwende ons met Elden Ring, de zoveelste parel in het steeds langer wordende rijtje Soulsborne games die we als ‘must plays’ mogen beschouwen. Horrorfans konden hun hart ophalen aan The Callisto Protocol, de zeldzame gruweltitel die zowaar de hooggespannen verwachtingen wist te overtreffen. En we mogen uiteraard Kratos en zijn kroost niet vergeten, die in het ronduit indrukwekkende God of War: Ragnarök zowat iedereen genadeloos omver wisten te blazen. De mogelijkheden zijn legio, maar net als op het WK voetbal in Qatar kan er maar één met de hoofdprijs gaan lopen. Wie is dus jullie Argentinië van de videogames?

Ach, eigenlijk hebben we hierboven enkel cliché keuzes opgesomd. Het zou best kunnen dat jullie een ‘dark horse’ verkiezen, of een titel die wij hier op PlaySense iets minder hoog ingeschat hebben. Wij waren een beetje teleurgesteld in Horizon: Forbidden West, maar dat neemt niet weg dat veel mensen ongetwijfeld enorm genoten hebben van die game. Fans van het Marvel Universum kregen dan weer onlangs het ijzersterke Midnight Suns te verwerken, een titel die liefhebbers van zowel superhelden als tactische gameplay wist te bekoren. Of laat ons vooral Ghostwire: Tokyo niet vergeten, het spel dat mij persoonlijk het meest aangenaam wist te verrassen. Ik vergeet hier ongetwijfeld een massa titels die eveneens hun hand naar de noemer ‘beste game van 2022’ mogen uitsteken, dus voel je vrij om er helemaal zelf één uit te kiezen.

Wat is dus volgens jou dé game van 2022? Laat het ons weten in het commentaarvak hieronder.